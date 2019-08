PKL 2019: दिल्ली ने होम लेग के चारों मैच जीत कर रचा इतिहास

दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी सीजन-7 के 66वें मुकाबले में पटना पायरेट्स को शुक्रवार को 38-35 से हराकर नया इतिहास रच दिया है। प्रो कबड्डी इतिहास में अपने होम लेग के सभी मैच जीतने वाली दबंग दिल्ली पहली टीम बन गई है। दिल्ली की इस जीत के हीरो रहे नवीन कुमार (15 रेड प्वॉइंट्स) जिन्होंने लगातार 9वां सुपर-10 करते हुए प्रो कबड्डी इतिहास का नया रिकॉर्ड बना दिया और इस दौरान उन्होंने अपने 300 रेड प्वाइंट्स भी पूरे करते हुए सबसे तेज यहां तक पहुंचने वाले रेडर बन गए। नवीन का अच्छा साथ निभाया रविंदर पहल ने, जिन्होंने 4 टैकल प्वॉइंट्स किए जबकि पटना से प्रदीप नरवाल (18 रेड प्वाइंट्स) ने भी सीजन का पांचवां सुपर-10 पूरा किया।

पहले हाफ में ही दिल्ली की तस्वीर तब साफ हो गई थी जब 12वें मिनट में ही तीन बार की चैंपियन पटना दो बार ऑल आउट हो चुकी थी। साथ ही साथ दिल्ली की नवीन एक्सप्रेस एक बार फिर सुपर-10 वाली रफ्तार के साथ चल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि पहले हाफ में नवीन सुपर-10 का मुकाम हासिल कर लेंगे।

इसके बाद नरवाल ने भी पटना को वापसी कराने की लाजवाब कोशिश की और हाफ टाइम से पहले दिल्ली को भी ऑल आउट करते हुए बढ़त को कम कर दिया था। इसी दौरान नवीन एक्सप्रेस ने अपना सुपर-10 करते हुए प्रो कबड्डीइतिहास में लगातार 9 सुपर-10 करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए थे, जिसकी बदौलत हाफ टाइम तक दिल्ली 26-17 से आगे थी।

दूसरे हाफ में मैच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था दिल्ली की दबंगई बढ़ती जा रही थी और नवीन ने अपने 300 रेड प्वॉइंट्स भी पूरे कर लिए थे। आखिरी लम्हों में पटना पायरेट्स ने मैच को बेहद रोमांचक बना दिया था और दिल्ली को ऑल आउट करते हुए मैच में शानदार वापसी की। अब आखिरी एक मिनट का खेल बचा था और दिल्ली बस 2 अंक से ही आगे थी। लेकिन व्हिसल बजते ही दिल्ली ने ये मुकाबला 3 अंकों से जीत लिया और घर में 4 में 4 जीत के साथ प्रो कबड्डी इतिहास की सबसे सफल घरेलू टीम बन गई।

