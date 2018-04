CWG2018: बबीता, सुशील, अवारे ने पक्के किए मेडल, गोल्ड पर लगाएंगे दांव

21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को कुश्ती में काफी मेडल्स उम्मीद है। बबीता कुमारी, सुशील कुमार और राहुल अवारे ने इन उम्मीदों को और भी पुख्ता कर दिया है। तीनों ने ही फाइनल में जगह बनाकर कम से कम सिल्वर मेडल तो देश के लिए पक्का कर ही लिया है, हालांकि इन तीनों की ही नजर गोल्ड मेडल पर होगी। वहीं किरन ब्रॉन्ज मेडल के लिए दांव लगाएंगीं।

कॉमनवेल्थ गेम्स के आठवें दिन की शुरुआत भारत के लिए काफी अच्छी रही। एक नजर कुश्ती के मुकाबलों परः

08:02 AM:

I have reached the finals by beating Connor Evans of Australia by 4-0. All set to bring the gold for my Nation in #CWG2018 #JaiHind