CWG 2018: बास्केटबॉल खिलाड़ी ने सबके सामने किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज, कोर्ट पर कर ली सगाई

इंग्लैंड के एक बॉस्केटबॉल खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडलों खेलों के दौरान कोर्ट पर अपनी गर्लफ्रेंड और देश की महिला टीम की खिलाड़ी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा जिसे उसने खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया। जेमेल एंडरसन ने अपने टीम के साथी खिलाड़ियों की मदद से महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी जॉर्जिया जोंस के सामने कोर्ट के बीचों बीच शादी का प्रस्ताव रखा। जेमेल अपने घुटने के बल पर बैठ गए और सगाई की अंगूठी पेश करते हुए जॉर्जिया से पूछा कि क्या वह उससे शादी करना चाहेगी।

T E A M E N G L A N D 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏀



Those Super Sunday feels when @Jamell_A gets down on one knee & proposes to @gljones4 & she’s says yes! 💍



Congratulations to you both from everyone at Basktball England!

#GC2018Basketball #TeamAndCountry #TogetherWeAreBasketbALL pic.twitter.com/eC2wLcoEHH