Cristiano Ronaldo Son Died: क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बेटे का गर्भ में हुआ निधन, फुटबॉलर ने इंस्टाग्राम पर दी जानकारी

रोनाल्डो और उनकी पार्टनर जॉर्जिना ने पिछले साल बताया था कि वे जुड़वा बच्चों के माता-पिता बनने वाले हैं। इन्हीं दोनों बच्चों की डिलीवरी के वक्त बेटे का गर्भ में ही निधन हो गया जबकि बेटी अभी सुरक्षित है

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Ezaz Ahmad Tue, 19 Apr 2022 08:53 AM

