CWG2018 रंग दे तिरंगा: सुशील ने अपना गोल्ड मेडल हिमाचल बस एक्सिडेंट में मारे गए लोगों को किया समर्पित

भारत के दिग्गज पहलवान सुशील कुमार ने केवल एक मिनट के भीतर ही अपने प्रतिद्वंद्वी को चित करते हुए 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने गोल्ड मेडल्स की हैट्रिक के साथ ही भारत की झोली में 14वां सोने का तमगा डाला। सुशील ने अपना गोल्ड मेडल हिमाचल प्रदेश के बस एक्सिडेंट में मारे गए लोगों को समर्पित किया है।

Proud moment. With love & blessings of fellow Indians I have Won Gold for 3rd time in #CommonwealthGames2018 .This award is a tribute to my parents, my guru Satpal Ji & @yogrishiramdev ji and kids who passed away in #HimachalPradesh bus accident #Jaihind #CWG2018