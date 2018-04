CWG 2018 ओपनिंग सेरेमनी LIVE: AUS के PM मैल्कम टर्नबुल ने प्रिंस चार्ल्स और उनकी पत्नी कैमिला का स्वागत किया

ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो गई है। ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत बारिश के साथ हुई, हालांकि फैन्स की एक्साइटमेंट इससे कम नहीं हुई। अभी स्टेज पर ऑस्ट्रेलिया के लोकल डांस परफॉर्मेंस चल रही है।

The first rapper from the Torres Strait, Mau Power lights up the #GC2018 Opening Ceremony. #7CommGames pic.twitter.com/07k98wD7dZ

इसमें 71 कॉमनवेल्थ देश हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 19 खेलों के तहत 275 स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। बैटमिंटन स्टार पीवी सिंधु 'परेड ऑफ दे नेशन' में भारतीय दल की ध्वजवाहक की भूमिका निभाएंगी।

बुधवार से शुरू होकर ये गेम्स 15 अप्रैल तक चलेंगे।

पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं।

All the best to the athletes representing India at the Gold Coast 2018 Commonwealth Games! Our sportspersons have worked tremendously hard and the Games will be a wonderful opportunity to showcase their talent. Every Indian is cheering for our contingent. #GC2018 @GC2018