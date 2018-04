CWG 2018: मेरीकॉम का 'गोल्डन पंच', देश को दिलाया 18वां स्वर्ण पदक

21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई है। 10वें दिन की शुरुआत में देश की महिला मुक्केबाज मेरीकॉम ने गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। मेरीकॉम ने नॉर्थन आयरलैंड की क्रिस्टीना ओकोहारा को 48 किलोग्राम की कैटगरी के फाइनल में हराकर गोल्ड पर कब्जा कर लिया है।

बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स में यह मेरकॉम का पहला पदक है। दोनों खिलाड़ियों के बीच हुए अंतिम व निर्णायक मुकाबले में पांच राउंड खेले गए, जिनमें मेरीकॉम ने सभी राउंड में बढ़त को बरकरार रखा और देश के लिए गोल्ड जीता।

Mary Kom wins gold in women's boxing in the 45-48 kg category #CommonWealthGames2018 (File pic) pic.twitter.com/D9hq855sBd