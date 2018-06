FIFA 2018: मेस्सी के बाद अब रोनाल्डो ने किया ये 'गुनाह', लोगों ने कोसा! - देखें VIDEO

फीफा वर्ल्ड कप 2018 की प्रबल दावेदार मानी जा रही पुर्तगाल ने ग्रुप स्टेज के अपने आखिरी मैच में ईरान के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला । इस मैच का परिणाम जो भी रहा हो, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पैनल्टी। जी हां! लियोनेल मेस्सी के बाद उनके प्रतिद्वंद्वि माने जाने वाले रोनाल्डो ने भी आसान पैनल्टी गोल मिस कर दिया।

फीफा वर्ल्ड कप की खबरें पढ़ने के लिए यहां CLICK करें

...और मेस्सी वाला 'गुनाह' कर बैठे रोनाल्डो

ईरान के खिलाफ पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो टूर्नामेंट में टॉप गोल स्कोरर बने के इरादे से उतरे थे। लेकिन मैच के दौरान उनसे वही गलती हो गई जो कुछ दिन पहले अर्जेंटीना के स्टार मेस्सी ने की थी। ईरान के खिलाफ दूसरे हाफ में पुर्तगाल 1-0 की लीड पर खेल रहा था। मैच के 51वें मिनट में वीडियो रेफरी की मदद से पुर्तगाल को पैनल्टी मिल गई। पैनल्टी लेने रोनाल्डो पर सबको यकीन था कि वो गोल मारकर 2-0 की लीड बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खिलाड़ियों से लेकर दर्शकों तक सब हैरान रह गए जब ईरान के गोलकीपर ने रोनाल्डो की पैनल्टी को रोक लिया।

नीचे देखें रोनाल्डो की मिस हुई पैनल्टी का VIDEO:

Looked at this over and over, and it was a apparent from the first time I watched it - the goalkeeper moves off his line before the kick is taken, which is an infringement. Where was VAR? 🤨 #IRNPORpic.twitter.com/at0srLx5ks