FIFA 2018: होटल की खिड़की से फैंस को बोले रोनाल्डो- प्लीज मुझे सोने दो!- देखें VIDEO

रूस में जारी फीफा वर्ल्ड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो आए दिन सुर्खियां बटोर रहे हैं। फिलहाल टूर्नामेंट में 4 गोल के साथ पुर्तगाल के कप्तान गोल्डन बूट की दौड़ में दूसरे नंबर पर हैं। रोनाल्डो का नया वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने होटल के बाहर जश्न मना रहे लोगों से उन्हें सोने देने की अपील करते दिख रहे हैं।

रोनाल्डो ने इशारे से कहा- मुझे सोने दो

रविवार को पुर्तगाल टीम के होटल के बाहर फुटबॉल प्रशंसकों का हुजूम लग गया। ये लोग देर रात तक जोर-जोर से चिल्लाकर जश्न माना रहे थे। जानकारी के मुताबिक इनमें से अधिकतर फैंस विरोधी टीम ईरान के थे जो पुर्तगाल की टीम को महज परेशान करने के लिए शोर मचा रहे थे। प्रशंसकों का हल्ला जब ज्यादा होने लगा, तब होटल की खिड़की में से पुर्तगाल टीम के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आकर लोगों को इशारा करते हुए रिक्वेस्ट की कि वो ऐसा न करें और उन्हें सोने दें।

तो इसलिए रोनाल्डो को परेशान कर रहे थे फैंस

आपको बता दें कि आज यानि सोमवार को पुर्तगाल अपना तीसरा और आखिरी ग्रुप स्टेज का मैच ईरान के साथ खेलने वाली है। पुर्तगाल का अगले राउंड में जाना पक्का है और आज अगल को ड्रॉ भी खेलती है तो आगे बढ़ जाएगी। लेकिन ईरान को अगले राउंड में जाने के लिए पुर्तगाल को हराना बहुत जरूरी है। ऐसा माना जा रहा है इसी बात देखते हुए ईरान के प्रशंसक सरांस्क सिटी सेंटर में स्थित होटल के सामने तेज आवाज में गाने बजाकर रोनाल्डो की टीम को परेशान करने का प्रयास कर रहे थे।

रोनाल्डो ने होटल की खिड़की के पास आकर उन्हें रोकने का प्रयास किया। जानकारी के मुताबिक कुछ देर तक प्रशंसकों का हुजूम शांत हुआ लेकिन फिर शोर करने लगा। स्थानीय पुलिस ने कहा कि उसे रात 11 बजे हंगामे की शिकायत मिली। ईरानी प्रशंसक होटल के बाहर जोर जोर से गाने गा रहे थे।

यहां देखें घटना का VIDEO:

Last night, Iranian fans were partying outside of Portugal's team hotel forcing Ronaldo to come to the window and ask them to let him go to sleep 😂(via 433/IG) pic.twitter.com/jl4PzBExsK