Men's HWC 2018: पहला विश्व कप खेल रहे चीन ने आयरलैंड को 1-1 से ड्रॉ पर रोका

हॉकी ​विश्व कप में पहली बार भाग ले रही चीन की टीम ने आयरलैंड के साथ अपने दूसरे ग्रुप मुकाबले में 1-1 से ड्रॉ खेला। पूल-बी में खेले गए इस मैच में चीन के लिए जिन गुओ ने 43वें मिनट और आयरलैंड के लिए एलन सदर्न ने 44वें मिनट में गोल दागे। चीन पूल-बी में दो मैचों में दो अंकों के साथ तालिका में दूसरे नंबर पर है। वहीं, आयरलैंड का दो मैचों में यह पहला ड्रॉ है। आयरलैंड अब एक अंक के साथ तीसरे नंबर पर है। पूल-बी में आॅस्ट्रेलिया दो मैचों में छह अंक लेकर शीर्ष पर है। पहले क्वार्टर के 7वें मिनट में चीनी हमले के कारण आयरलैंड के गोलकीपर डेविड हार्ट को गोल पोस्ट छोड़कर सामने आना पड़ा। अपने इस बहादुरी भरे प्रयास से वह चीनी हमले को विफल करने में सफल रहे। पहले क्वार्टर में चीन के लिए गोल करने का यह सबसे करीबी मौका था।

