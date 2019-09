Badminton: चीन और कोरिया ओपन में नहीं खेलेंगे किदाम्बी श्रीकांत

भारत के अग्रणी बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने ट्वीट कर बताया कि वह चीन ओपन और कोरिया ओपन में शिरकत नहीं करेंगे। श्रीकांत ने कहा है कि वह घुटने की चोट से जूझ रहे हैं और इसी कारण उन्होंने दोनों टूर्नामेंट से बाहर रहने का फैसला किया है।

श्रीकांत ने ट्वीट किया, “मुश्किल समय। मैं घुटने की चोट के कारण आने वाले चीन ओपन और कोरिया ओपन में नहीं खेल पाऊंगा। मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी वापसी करूं।”

श्रीकांत को चीन ओपन में पहले राउंड में हमवतन साई प्रणीत से भिड़ना था। चीन ओपन की शुरुआत 17 सितंबर से हो रही जो 22 सितंबर तक चलेगी। कोरिया ओपन 24 से 29 सितंबर के बीच खेला जाएगा।

Tough times.

Will not be playing in the upcoming #ChinaOpen and #KoreaOpen due to knee injury. Hope to recover quick and get back in action soon! 💪🏻