सुमित नागल की तारीफ कर ऐसे बुरा फंसे चेतन भगत, बुरी तरह हुए ट्रोल

भारत के मशहूर राइटर चेतन भगत ने टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल की तारीफ की, लेकिन अपने ट्वीट के लिए जमकर ट्रोल भी हो गए। नागल ने रोजर फेडरर के खिलाफ पहला सेट जीता हालांकि वो मैच नहीं जीत सके। नागल की तारीफ करते हुए चेतन भगत ने एक ट्वीट किया, जिसके लिए उनको काफी ट्रोल किया जा रहा है।

चेतन भगत ने ट्वीट में लिखा, 'मैं ये सुनते हुए ही बड़ा हुआ हूं कि ग्लोबल इवेंट में सिंगल्स में भारत के खिलाड़ी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। अभी-अभी मेरे देश के सुमित नागल ने यूएस ओपन में रोजर फेडरर के खिलाफ एक सेट जीता है। भारत ग्रैंड स्लैम भी जीतेगा, Go Sumit Go!' इसके बाद क्या था ट्विटर पर लोगों ने टेनिस में चेतन भगत की कम नॉलेज को लेकर जमकर क्लास लगाई।

Grew up being told that India has no chance in singles tennis at the global level. Just now @nagalsumit from my country won a set against The Roger Federer at the #USOpen. One day, India will win the Grand Slam too. Go Sumit Go! https://t.co/GWohaCM5tw