Charleston Open: सानिया मिर्जा और लूसी ह्रादेका की जोड़ी चार्ल्सटन ओपन के फाइनल में हारीं

WTA 500 इवेंट के फाइनल में सानिया और ह्रादेका की जोड़ी को चौथी सीड स्लोवेनिया की आंद्रेया क्लेपाच और पोलैंड की माग्दा लिनेट (Andreja Klepac and Magda Linette) की जोड़ी से शिकस्त खानी पड़ी।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Ezaz Ahmad Mon, 11 Apr 2022 10:18 AM

