CHAMPIONS LEAGUE: बार्सिलोना की लिवरपूल पर 3-0 से जीत में चमके लियोनेल मेसी

अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी के 2 गोलों की बदौलत स्पेनिश क्लब एफसी बार्सिलोना ने बुधवार रात यूरोपीय चैम्पियंस लीग सेमीफाइनल के पहले लेग में लिवरपूल को 3-0 से मात दी। मेसी ने इंग्लिश क्लब के खिलाफ एक बेहतरीन गोल 25 गज की दूरी से फ्री-किक के जरिए भी किया। कैम्प नोउ में खेले गए मुकाबले में लिवरपूल की शुरुआत हालांकि, दमदार रही। मेहमान टीम ने पहले मिनट से ही आक्रामक रवैया अपनाया और दोनों विंग से अटैक किए, लेकिन बार्सिलोना की टीम पहले मौके का लाभ उठाने में कमायाब रही। मैच के 26वें मिनट में जॉर्डी आल्बा ने लेफ्ट विंग से 18 गज के बॉक्स में क्रॉस दिया जिस पर गोल करते हुए स्ट्राइकर लुइस सुआरेज ने अपनी टीम को बढ़त दिला दी। चार अप्रैल 2018 के बाद से इस टूनार्मेंट में सुआरेज का यह पहला गोल है।

