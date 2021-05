EPL 2021: लिवरपूल ने मैनचेस्टर युनाइटेड को 4-2 से धोया, चैंपियंस लीग में जगह बनाने की उम्मीद जगी

रॉबर्टो फर्मिनो के दो गोल की मदद से लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) में मैनचेस्टर युनाइटेड को 4-2 से हराकर चैंपियंस लीग में जगह बनाने की अपनी उम्मीद जगा दी। कार्यवाहक कप्तान ब्रूनो फर्नांडिस ने मैनचेस्टर युनाइटेड को 10वें मिनट में ही बढ़त दिला दी थी, लेकिन डिएगो जोटा ने 34वें मिनट में बेहतरीन फ्लिक से बराबरी का गोल दाग दिया।

फर्मिनो ने इसके बाद पहले हाफ के इंजरी टाइम और फिर दूसरे हाफ के 72वें सेकेंड में गोल करके लिवरपूल को 3-1 से बढ़त दिला दी। मार्कस रशफोर्ड ने 68वें मिनट में मैनचेस्टर युनाइटेड की तरफ से दूसरा गोल किया, लेकिन मोहम्मद सालेह ने 90वें मिनट में लिवरपूल का चौथा गोल करके मैनचेस्टर युनाइटेड की घरेलू मैदान पर इस सीजन में छठी हार सुनिश्चित की।

