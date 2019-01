स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में CBI की छापेमारी, डायरेक्टर समेत 4 गिरफ्तार

देश के खेलों की महत्वपूर्ण संस्था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने छापेमारी की है। अब तक सामने आई रिपोर्टस के मुताबिक, इस छापेमारी की कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यहां लोदी रोड इलाके में स्थित खेल प्रशासक के कार्यालय में छापे के दौरान गिरफ्तारियां की गईं।

भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) सूत्रों ने बताया कि सीबीआई के अधिकारी शाम में करीब पांच बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम स्थित साई मुख्यालय पहुंचे और कथित कर्मचारियों की तलाश एवं पूछताछ के लिए पूरे परिसर को सील कर दिया। सीबीआई की कार्रवाई जारी है और आगे के ब्यौरे की प्रतीक्षा है।

ताजा जानकारी के मुताबिक, सीबीआई ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें साई के एक अधिकारी के साथ डायरेक्टर (SAI) और दो बाहरी

लोगों को चल रही छापेमारी में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि अथॉरिटी के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।

CBI have arrested four Sports Authority of India (SAI) officials including Director SAI and two private persons during an ongoing raid, in connection with alleged corruption in the transport department in the Authority. pic.twitter.com/pugQ6i0a34