Men's HWC 2018: कनाडा और दक्षिण अफ्रीका के बीच कांटे की टक्कर वाला मैच रहा ड्रॉ

कनाडा और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया ओडिशा हॉकी विश्व कप टूनार्मेंट के ग्रुप-बी का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। कलिंगा स्टेडियम में खेले गए इस ड्रॉ मैच के कारण कनाडा और दक्षिण अफ्रीका की टीमें इस टूनार्मेंट में जीत का खाता खोलने से एक बार फिर चूक गईं। पहले क्वार्टर की समाप्ति के दौरान वर्ल्ड नम्बर-15 दक्षिण अफ्रीका को पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करने के दो अवसर मिले थे, लेकिन इन दोनों ही अवसरों पर कनाडा के गोलकीपर डेविड कार्टर ने शानदार बचाव कर दक्षिण अफ्रीका की कोशिशों पर पानी फेर दिया। दोनों टीमें दूसरे क्वार्टर में भी संघर्ष करती रहीं, लेकिन किसी को भी सफलता हासिल नहीं हुई। इसके साथ ही दोनों टीमों के बीच पहले हाफ का समापन गोलरहित रहा। कनाडा और दक्षिण अफ्रीका को अपने पहले ग्रुप मैच में हार का सामना करना पड़ा था। ग्रुप-सी के अपने पहले मैच में कनाडा को बेल्जियम से और दक्षिण अफ्रीका को भारत से हार का सामना करना पड़ा था।

It was an evenly matched contest as Canada and South Africa faced one another today. The match ended in a draw with a scoreline of 1-1, as both the teams gave it their all on the turf.