EPL: मैनचेस्टर सिटी से हार के बाद ब्राइटन ने कोच हॉटन को किया बर्खास्त

इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) क्लब ब्राइटन एंड होव अल्बियन ने मैनचेस्टर सिटी के हाथों हारने के बाद अपने कोच क्रिस हॉटन को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। ब्राइटन को रविवार को एमेक्स स्टेडियम में खेले गए निर्णायक मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी के हाथों 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। सिटी ने इस जीत के साथ ही लगातार दूसरी बार इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) का खिताब अपने नाम कर लिया। ब्राइटन क्लब के चेयरमैन टॉमी ब्लूम ने हॉटन को उनके पद से हटाने की घोषणा की।

Brighton & Hove Albion have confirmed that Chris Hughton has left the club with immediate effect.



Hughton’s assistant Paul Trollope and first-team coach Paul Nevin have also left. #BHAFC 🔵⚪️