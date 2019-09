ब्राजील के विश्व विजेता कप्तान काफू के बेटे की फुटबॉल खेलते समय दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत

ब्राजील के विश्व कप विजेता कप्तान काफू के 30 वर्षीय बेटे की फुटबॉल खेलते समय दिल का दौरा पड़ने के कारण मौत हो गई। 'एक्सप्रेस डॉट को डॉट यूके' के अनुसार, काफू के बेटे डेनिलो फेलिसियानो दे मोराएस साउ पाउलो में अपने परिवार के साथ फुटबॉल खेल रहे थे जब उन्होंने तबीयत खराब होने की शिकायत की। मोराएस को अस्पताल ले जाया गया जहां उनका निधन हो गया। दुनियाभर के फुटबॉल क्लबों ने काफू के बेटे को श्रद्धांजली दी। इसमें रियल मेड्रिड, इंटर मिलान और एएस रोमा शामिल है।

El Real Madrid C. F. expresses its deep regret at the passing of Danilo, the son of Brazilian football legend @officialcafu.



The club wishes to convey its condolences to Cafú and his family and shares in his grief in these difficult moments.