FIFA WC 2018: अंतिम पलों में गोल मारकर, ब्राजील ने कोस्टा रिका को 2-0 से हराया

फीफा वर्ल्ड कप में आज पांच बार की पूर्व चैंपियन टीम ब्राजील ने कोस्टा रिका को 2-0 से मात देकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। ब्राजील के लिए 6 मिनट के इंजरी टाइम में नेमार और कोटिन्हो ने गोल मारकर रोमांचक मैच को जीत लिया। पहला गोल कोटिन्हो ने 90+1 मिनट में मारा, फिर स्टार खिलाड़ी नेमार ने मैच खत्म होने से चंद सैकंड पहले ही एक और गोल दाग दिया।

It's the late, late show in Saint Petersburg, but it is a victory for Brazil!#BRACRC pic.twitter.com/EUt8Sc1FOa