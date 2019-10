शिव थापा और पूजा रानी ओलंपिक टेस्ट इवेंट के फाइनल में

पूर्व विश्व कांस्य पदक विजेता शिव थापा (63 किग्रा) ने कड़े मुकाबले में जीत से पूजा रानी (75 किग्रा) के साथ बुधवार को यहां ओलंपिक परीक्षण मुक्केबाजी प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश कर लिया जबकि दो अन्य भारतीयों को शुरुआती दौर में हारने के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।

सुबह के सत्र में सेमीफाइनल में चार बार के एशियाई पदकधारी और इस महीने के शुरू में तीसरा राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले थापा ने जापान के दाइसुके नारीमात्सु को शिकस्त दी। एशियाई खेलों की पूर्व कांस्य पदकधारी रानी ने ब्राजील की बीट्रीज सोरेस को सर्वसम्मत फैसले में पराजित किया। रानी ने इस साल एशियाई चैम्पियनशिप में रजत पदक जीता था।

हालांकि, पूर्व विश्व जूनियर चैम्पियन निखत जरीन (महिला 51 किग्रा) और पुरुष वर्ग में वाहलीमपुइया (75 किग्रा) को अपनी सेमीफाइनल बाउट हारने से कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।

दोनों मुक्केबाजों ने छोटे ड्रॉ की बदौलत अंतिम चार चरण में प्रवेश किया था। जरीन को जापान की सना कावानो से हार मिली जबकि वाहलीमपुइया को स्थानीय प्रबल दावेदार युइतो मोरीवाकी ने पराजित किया।

Former world bronze-winner @shivathapa and #AsianGames 2019 medallist #PoojaRani make it to the FINAL showdown in the #ReadySteadyTokyo Boxing Test Event in #Tokyo.



Well done guys!👏

Go for the GOLD! #PunchMeinHaiDum #Boxing pic.twitter.com/OBru7oTAtt