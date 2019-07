बॉक्सर विजेंदर सिंह ने लगातार जीती 11वीं पेशेवर बाउट 

भारतीय स्टार मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने यहां अमेरिकी पेशेवर सर्किट में पदार्पण करते हुए अपने से कहीं ज्यादा अनुभवी माइक स्नाइडर पर तकनीकी नॉकआउट के जरिये फतह हासिल की। शनिवार की रात (भारत में रविवार तड़के तक) चली आठ राउंड की सुपर मिडिलवेट बाउट में हरियाणा के 33 साल के मुक्केबाज ने चार राउंड में दबदबा बनाकर सर्किट में लगातार 11वीं जीत हासिल की।

विजेंदर सिंह ने बाउट के बाद कहा, ''लंबे समय बाद रिंग में वापसी करना शानदार है। यहां अमेरिका में आना और जीत हासिल करना शानदार है। यह सचमुच काफी रोमांचक था। मैं अमेरिका में पदार्पण में जीत दर्ज कर काफी खुश हूं।''

यह जीत उन्हें चौथे दौर के दूसरे मिनट में मिली, जब विजेंदर ने स्नाइडर को लगातार सीधे पंच से पस्त कर दिया जिससे रैफरी को बाउट इस भारतीय मुक्केबाज के पक्ष में करने के लिये बाध्य होना पड़ा। विजेंदर ने कहा, ''मुझे दबदबा बनाने में चार राउंड लगे। मैंने दो या तीन राउंड की उम्मीद की थी लेकिन मुझे इसमें चार राउंड लग गये। मुझे अच्छा लगा।''

यह विजेंदर की आठवीं नॉकआउट जीत है। पूरी बाउट के दौरान 38 वर्ष के स्नाइडर के पंच में ज्यादा दम नहीं दिखा जबकि एक साल से ज्यादा समय बाद वापसी कर रहे विजेंदर के पंच काफी सटीक और दमदार थे।

