PKL Season-6th : बेंगलुरु बुल्स ने गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स को हराकर जीता खिताब

पहले हाफ में सात अंकों से पिछड़ने के बावजूद पवन सहरावत के 22 अंकों के दम पर बेंगलुरु बुल्स ने फाइनल में गुजरात फार्च्यून जायंट्स को 38-33 से हराकर प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के छठे सीजन का खिताब अपने नाम कर लिया। बेंगलुरु की टीम दूसरी बार फाइनल खेल रही थी और जहां वह इस बार खिताब अपने नाम करने में सफल रहीं। वहीं, गुजरात की टीम लागातार दूसरी बार खिताब जीतने से चूक गई। नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया (एनएसआईसी) में खेले गए खिताबी मुकाबले के पहले हाफ में बेंगलुरु बुल्स ने अंक लेने की शुरुआत की लेकिन दोनों टीमें पहले पांच मिनट तक 3-3 से और अगले पांच मिनट तक 6-6 से बराबरी पर थीं।

आखिरी के 10 मिनट में गुजरात के डिफेंस ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। टीम मुकाबला समाप्त होने से पांच मिनट पहले तक दो अंकों की अहम बढ़त हासिल कर चुकी थी और उसका स्कोर 10-7 था। इसके बाद काशीलिंग अडके ने दो अंक लेकर स्कोर 9-11 कर दिया लेकिन के प्रपंजन ने 18वें मिनट में बेंगलुरु को ऑलआउट कर गुजरात को चार अंक दिला दिया और गुजरात ने 16-9 से पहला हाफ में अपने पक्ष में कर लिया। दूसरे हाफ के पहले पांच मिनट तक गुजरात के पास छह अंकों की बढ़त थी और 19-13 से आगे था। इसके बाद 10वें मिनट में बेंगलुरू ने जोरदार वापसी की और उसने स्कोर के फासले को घटाकर 19-21 कर दिया।

11वें मिनट में बेंगलुरू ने पवन के शानदार रेड से गुजरात को ऑलआउट कर मैच में पहली बार बढ़त हासिल कर ली और उसका स्कोर 23-22 का हो गया। गुजरात ने फिर स्कोर को 23-23 से बराबरी पर ला दिया। 14वें मिनट में रोहित गुलिया ने सुपर रेड लगाकर गुजरात को 27-25 से आगे कर दिया, लेकिन बेंगलुरू ने फिर 16वें मिनट में 29-29 से स्कोर बराबरी पर ला दिया।18वें मिनट में पवन ने बेंगलुरू को दो अंकों की बढ़त दिला दी और वह 31-29 से आगे हो गया। इसी मिनट में बेंगलुरु ने गुजरात को ऑलआउट कर स्कोर 36-30 कर दिया। मैच में अब मात्र एक मिनट का ही समय बचा था और बेंगलुरू ने फिर पांच अंकों की बढ़त बना ली।

.@BengaluruBulls are the #VivoProKabaddi Season 6 CHAMPIONS! What a brilliant season it has been for them!



Congratulations to Rohit Kumar and co. who did it all to clinch Bengaluru’s maiden championship! #VivoProKabaddiFinal #BENvGUJ pic.twitter.com/w6DBUr8C1z