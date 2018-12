हॉकी विश्व कप 2018: ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले में नीदरलैंड्स को हराकर पहली बार विश्व चैम्पियन बना बेल्जियम

बेल्जियम की पुरुष हॉकी टीम ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए हॉकी विश्व कप फाइनल में नीदरलैंड्स को हराकर पहली बार खिताब पर कब्जा जमाया। पेनल्टी शूटआउट तक गए खिंचे इस बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में बेल्जियम ने नीदरलैंड्स को 3-2 (0-0) से हराकर उसका चौथी बार विश्व कप खिताब जीतने का सपना तोड़ दिया। विश्व कप के इतिहास में पहली बार कोई फाइनल मुकाबला निर्धारित समय में बिना किसी गोल के समाप्त हुआ और पेनल्टी शूटआउट में गया, जहां 2016 रियो ओलम्पिक में फाइनल तक का सफर तय करने वाली बेल्जियम की टीम ने बाजी मारी।

नीदरलैंड्स का चौथी बार विश्व खिताब जीतने का सपना टूटा

नीदरलैंड्स ने साल 1973, 1990 और आखिरी बार 1998 में विश्व खिताब अपने नाम किया था। नीदरलैंड्स 2014 के विश्व कप फाइनल में आॅस्ट्रेलिया के हाथों 6-1 से हार गया था। दोनों टीमों ने पहले क्वार्टर में सधी हुई शुरुआत की। नीदरलैंड्स एवं बेल्जियम के खिलाड़ियों ने बेहतरीन पासिंग गेम खेला और डिफेंस में भी कोई खास गलती नहीं की। नीदरलैंड्स का दूसरे क्वार्टर में पलड़ा थोड़ा भारी रहा और उसने दोनों विंग से विपक्षी टीम के डिफेंस पर दबाव बनाया। इसका परिणाम नीदरलैंड्स को पहला समाप्त होने से कुछ मिनट पहले पेनाल्टी कॉर्नर के रूप में मिला। हालांकि, वह बढ़त बनाने में कामयाब नहीं हो पाई।

निर्धारित 60 मिनट तक दोनों ही टीमें नहीं दाग सकीं गोल

