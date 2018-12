Men's HWC 2018 : इंग्लैंड को 6-0 से रौंदकर पहली बार फाइनल में पहुंचा बेल्जियम

बेल्जियम पुरुष हॉकी टीम ने शनिवार को कलिंगा स्टेडियम में खेले गए एकतरफा मुकाबले में इंग्लैंड को 6-0 से करारी शिकस्त देकर पहली बार हॉकी विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया। इस मैच में बेल्जियम के लिए एलेक्जेंडर हेंड्रिक्स ने दो और टॉम बून, सिमोन गोउनार्ड, सेड्रिक चार्लियर और सेबेस्टियन डोकिएर ने एक-एक गोल किए। इंग्लैंड की टीम ने मैच के शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया लेकिन बेल्जियम ने बेहतरीन डिफेंस का परिचय दिया। बेल्जियम की टीम ने जवाबी हमला करते हुए जल्द ही बढ़त भी बना ली। मैच के 8वें मिनट में बेल्जियम के स्टार फॉरवर्ड खिलाड़ी टॉम बून ने अपनी टीम के लिए पहला गोल दागा।

