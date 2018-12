Men's HWC 2018:दक्षिण अफ्रीका को 5-1 से हराकर बेल्जियम क्वार्टर फाइनल में

एलेक्जेंडर हेंड्रिक्स के बेहतरीन दो गोल की बदौलत बेल्जियम ने ओडिशा में खेले जा रहे पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल-सी के अपने अंतिम मैच में दक्षिण अफ्रीका को 5-1 से हरा दिया। इस जीत के सा​थ ही बल्जियम ने पूल सी में भारत के बाद दूसरे स्थान पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाइ कर लिया है। कलिंगा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने पहले मिनट में ही निकोलस स्पूनर के मैदानी गोल से 1-0 की बढ़त बना ली। हालांकि पहले क्वार्टर की समाप्ति से एक मिनट पहले बेल्जियम ने एलेक्जेंडर हेंड्रिक्स के पेनल्टी कॉर्नर पर किए गए गोल की मदद से 1-1 की बराबरी हासिल कर ली।

