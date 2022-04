मेस्सी के बिना बार्सिलोना की हालत खस्ता, यूरोपीय लीग से हुआ आउट

जर्मनी के आइंट्राच्ट फ्रैंकफर्ट क्लब ने कैंप नोउ में खेले गए मैच में बार्सिलोना को 3-2 से हराकर 4-3 के कुल योग से यूरोपा लीग के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। मेस्सी अब बार्सिलोना से अलग हो चुके हैं।

एपी,वॉशिंगटन Namita Shukla Fri, 15 Apr 2022 12:52 PM

