Tennis: 'बॉल गर्ल' को हॉट कहने पर अंपायर पर लगा बैन

इटली में पुरुषों के एक टेनिस टूर्नामेंट के दौरान 'बॉल गर्ल' से वह हॉट है या नहीं पूछने वाले अंपायर को जांच लंबित होने तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। एटीपी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अंपायर जियानलुका मोसकारेला ने पिछले सप्ताह इटली के फ्लोरेन्स में एटीपी पुरुष टूर्नामेंट के दौरान लड़की से यह बात पूछी। इस अंपायर पर एक खिलाड़ी के प्रति अनुचित व्यवहार करने का भी आरोप है।

एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है जिसमें मोसकारेला उस लड़की से कह रहा है, ''बहुत सेक्सी हो इसके बाद वह पूछता है, ''क्या तुम 'हॉट हो, शारीरिक या भावनात्मक या दोनों तरह से.....।''

यह घटना पेड्रो सोसा और एनरिको डेल्ला वाल्ले के बीच चैलेंजर टूर मैच के दौरान घटी। इस मैच के दौरान डेल्ला जब कुछ समय के लिये कोर्ट से अनुपस्थित थे तब अंपायर ने सोसा का उत्साहवर्धन भी किया था।

एटीपी ने बयान में कहा, ''हम पिछले सप्ताह फ्लोरेन्स में घटी घटना से अवगत हैं। जब इस घटना का पता चला तो मोसकारेला को तुरंत ही टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया और संपूर्ण घटना की जांच शुरू कर दी गई है।''

BREAKING VIDEO! Umpire Moscarella giving any kind of advice to player during toilet break "Stay focused" "Come on" "2 minutes and its over" "Match should be 61 61 you had 45 break points" "Focused please" etc (via @Giampao57271089). Is this acceptable?https://t.co/htvLadXVpv