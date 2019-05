बजरंग पुनिया ने रूस में अली अलियेव टूनार्मेंट में जीता गोल्ड 

विश्व के नंबर एक पहलवान भारत के बजरंग पुनिया ने रूस के कापिस्क में अली अलियेव कुश्ती चैंपियनशिप में पुरूषों के अपने 65 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है, जो हाल में उनका लगातार दूसरा स्वर्ण पदक है।

चीन के शियान में पिछले सप्ताह एशियाई चैंपियनशिप के स्वर्ण विजेता बजरंग ने 65 किग्रा भार वर्ग के फाइनल में विक्टर रासादिन को पराजित कर स्वर्ण जीता और विश्व की नंबर एक रैंकिंग पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। बजरंग ने एक समय 0-5 से पिछड़ने के बाद कमाल की वापसी की और अंत में 13-8 से विजयी रहे।

Another gold for @BajrangPunia ! Congratulations on winning gold🥇in the men’s 65 kg freestyle event at the #AliAliev2019 tournament.🤼‍♂️👏👏🇮🇳 pic.twitter.com/TvfvmfpZJ1

Our champion #TOPSAthlete wrestler @BajrangPunia continues his winning streak as he won the gold🥇medal in the men’s 65 kg freestyle event at the #AliAliev2019 tournament beating Viktor Rassadin in the final.🤼‍♂️

Many congratulations!👏🏻@Ra_THORe @FederationWrest #KheloIndia🇮🇳 pic.twitter.com/TrLu1QqMxw