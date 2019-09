विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप 2019 के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे बजरंग पुनिया

दुनिया के नंबर-1 पहलवान भारत के बरजंग पुनिया (65 किग्रा भार वर्ग) ने नूर सुल्तान में जारी विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप के क्वार्टरफाइनल में पहुंच गए हैं। बजरंग ने पहले दौर में पोलैंड के पहलवान क्रिज्सिटोफ बीनकोवस्की को 9-2 से और दूसरे दौर में स्लोवेनिया के डेविड हबाट को 3-0 से करारी शिकस्त दी। बजरंग ने पिछली बार विश्व चैम्पियनशिप में रजत पदक जीता था। बजरंग अब पहली बार ओलंपिक में क्वालीफाई करने से मात्र एक जीत दूर है।

#WrestleNursultan @BajrangPunia moves into the Quarterfinals as he goes past David Habat of Slovenia with a 3-0 win in the 65kg category! #Goodluck #WeAreTeamIndia 🇮🇳 #RoadToTokyo @Tokyo2020

रवि कुमार आगे बढ़े, दिव्या काकरान हारीं

वहीं, भारत के रवि कुमार (57 किग्रा) ने विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप के अपने पहले राउंड के मुकाबले में विजयी शुरूआत करते हुए प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। रवि ने कोरिया के किम सुंग ग्वोन को एकतरफा अंदाज में 11-0 से शिकस्त देकर अगले दौर में जगह बनाई। महिलाओं के 68 किग्रा भारवर्ग में दिव्या काकरान को ओलंपिक और पूर्व विश्व चैंपियन जापान की सारा दोशो से पहले राउंड में ही 0-2 से हार का सामना करना पड़ा।

Ravi Kumar starts off in style with 11-0 win via Technical superiority over Korean grappler within the first round itself. Progresses into the 1/8 Finals at #WrestleNurSultan pic.twitter.com/rYKTNXX9tP