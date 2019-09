विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप 2019: पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए बजरंग पुनिया ने जीता कांस्य पदक

सेमीफाइनल मुकाबले में बदकिस्मति से हार से हार झेलने वाले भारतीय पहलवान बजंरग पुनिया ने शुक्रवार को विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया। एशियाई चैम्पियन बजरंग ने 65 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में मंगोलिया के तुल्गा ओचिर को 8-7 से मात दिया। सेमीफाइनल में बजंरग 9-9 के स्कोर के बाद भी हार गए थे और इसके बाद उन्होंने अंपयारिंग पर अपना गुस्सा जताया था। इसे लेकर बजरंग के गुरु और भारत के लिए ओलंपिक पदक जीत चुके योगेश्वर दत्त ने भी नाराजगी जाहिर की थी। कांस्य पदक मैच की शुरुआत में बंजरग हालांकि पीछे थे।

🥉Bronze lining comeback for Bajrang!

Grappler puts up a valiant fight to earn the Bronze medal in the Men's 65kg Freestyle bout at #WrestleNursultan against Tulga Tumur Ochir of Mongolia! #WellDone @BajrangPunia @FederationWrest 👏 #WeAreTeamIndia🇮🇳 pic.twitter.com/dMWDlnZXds