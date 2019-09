विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप 2019: बजरंग और रवि ने हासिल किया ओलंपिक कोटा

दुनिया के नंबर-1 भारतीय पहलवान बरजंग पुनिया (65 किग्रा) और रवि कुमार (57 किग्रा) ने नूर सुल्तान में जारी विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप का क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतने के साथ ही अगले साल होेने वाले टोक्यो ओलम्पिक के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है। पिछली बार विश्व चैम्पियनशिप में रजत पदक जीतने वाले बजरंग ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कोरिया के जोंग चोलसोन को 8-1 से मात देकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और अपना पहला ओलम्पिक कोटा हासिल किया। सेमीफाइनल में बजरंग का सामना कजाकिस्तान के दायलेट नियाजबेकोव से होगा।

Wrestler @BajrangPunia sets his sight on #Tokyo2020 Bajrang cruises past Jong Chol Son of North Korea by 8-1 in the Men's Freestyle 65kg event to progress into the Semifinals of #WrestleNursultan Qualifies for @Tokyo2020 #AllTheBest 👏 #WeAreTeamIndia 🇮🇳 pic.twitter.com/FCexfWDCsY

बरजंग ने इससे पहले इस चैम्पियनशिप के अपने पहले मुकाबले में पहलवान क्रिज्सिटोफ बीनकोवस्की को 9-2 से करारी शिकस्त देकर प्री-क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। प्री-क्वार्टर फाइनल में फिर उन्होंने स्लोवाकिया के डेविड हबाट को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में कदम रखा था। वहीं, रवि ने क्वार्टर फाइनल में पूर्व विश्व चैम्पियन और 2017 के एशियाई चैम्पियन जापान के यूकी ताकाहाशी को 6-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया और ओलंपिक कोटा भी हासिल किया। रवि सेमीफाइनल में रूस के जवुर यूगेव से भिड़ेगे।

Ravi Kumar hits the #RoadToTokyo🗼



Wrestler Ravi Kumar Dahiya defeats Yuki Takahashi of Japan 6-1 to enter the Semifinals of the 57kg event at #WrestleNursultan👏 Confirms an Olympic quota for #TeamIndia becoming the second wrestler after Vinesh Phogat to qualify for @Tokyo2020 pic.twitter.com/XquetyIA1J