बैडमिंटन: भारत के लक्ष्य सेन ने जीता डच ओपन का सिंगल खिताब

भारत के लक्ष्य सेन ने रविवार को यहां फाइनल मुकाबले में जापान के युसुकी ओनोदेरा को हराते हुए डच ओपन 2019 का पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। लक्ष्य ने इस बीडब्ल्यूएफ टूर सुपर 100 इवेंट के फाइनल में ओनोदेरा को 15-21,21-14, 21-15 से हराया। यह मुकाबला एक घंटे 3 मिनट चला।

दुनिया के 72 रैंक्ड खिलाड़ी लक्ष्य और 160वें रैंक्ड ओनोदेरा के बीच यह अब तक का पहला मुकाबला था।

इस जीत के साथ लक्ष्य के टॉप-50 में पहुंचने की उम्मीद है। लक्ष्य ने बीते महीने बेल्जिमय ओपन खिताब जीता था और फिर इसी साल वह पोलिश ओपन के फाइनल में भी पहुंचे थे।

India🇮🇳 goes the Dutch way!@lakshya_sen

lifts the #DutchOpen2019 after making a memorable comeback from one game down to win the match 1⃣5⃣-2⃣1⃣; 2⃣1⃣-1⃣4⃣; 2⃣1⃣-1⃣5⃣ against Yusuke Onodera of 🇯🇵.



Way to go, Lakshya! #MssionOlympics #Mission2024#IndiaontheRise #badminton pic.twitter.com/ZgrUK7or90