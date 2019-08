भारतीय बैडमिंटन संघ ने पीवी सिंधु, प्रणीत के लिए नकद पुरस्कारों की घोषणा की

भारतीय बैडमिंटन संघ (बाई) ने विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को 20 लाख रुपये नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। सिंधु के अलावा कांस्य पदक जीतने वाले बी साई प्रणीत को पांच लाख रुपये की नकद पुरस्कार मिलेगी।ओलम्पिक रजत पदक विजेता सिंधु ने रविवार को बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैम्पियनशिप के फाइनल में दुनिया की चौथे नंबर की खिलाड़ी जापान की नोजोमी ओकुहारा को 21-7, 21-7 से हराकर चैम्पियनशिप में पहली बार स्वर्ण पदक जीत लिया।

