पीवी सिंधू का कमाल, बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप में जीता कांस्य पदक, मैच में हुई बहस

भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु का एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में सफर शनिवार को सेमीफाइनल में टॉप सीड जापान की अकाने यामागुची के हाथों तीन गेमों की संघर्षपूर्ण हार के साथ थम गया।

