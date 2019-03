बैडमिंटन : इंडिया ओपन के मुख्य ड्रॉ में पहुंचे 8 भारतीय खिलाड़ी

भारत के आठ बैडमिंटन खिलाड़ियों ने मंगलवार से यहां इंदिरा गांधी अंतरार्ष्ट्रीय स्टेडियम के के.डी. जाधव इंडोर हाल में शुरू हुए इंडिया ओपन-2019 में शानदार शुरुआत करते हुए अपने-अपने वर्ग में क्वालीफिकेशन से मुख्य ड्रॉ में जगह बना ली। भारत के प्रतिष्ठित 350,000 डालर इनामी राशि वाले टूनार्मेंट में मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने वाले खिलाड़ियों में चार पुरुष और चार महिला खिलाड़ी शामिल हैं।

पुरुष वर्ग में कार्तिक जिंदल, तीसरी सीड राहुल यादव चिट्टाबोइना, चौथी सीड सिद्धार्थ ठाकुर और कार्तिकेय गुलशन कुमार मुख्य ड्रॉ में पहुंचने में सफल रहे जबकि महिला एकल वर्ग में रितिका ठाकर, वैदेही चौधरी, रिया मुखर्जी और प्राशी जोशी ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर क्वालीफिकेशन के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाई।

पुरुष एकल वर्ग के पहले मैच में कार्तिक ने पहले दौर में रूस के पावेल कोत्सारेंको को 23 मिनट में 21-19, 21-9 से हराने के बाद दूसरे दौर में हमवतन सरथ डुन को कड़े मुकाबले में 53 मिनट में 21-12, 21-23, 21-19 से मात दी।

मुख्य ड्रॉ में कार्तिक का सामना सातवीं सीड थाईलैंड के फेतप्रदाब से होगा। राहुल ने पहले दौर में अनीत कुमार रेपुदी को 24 मिनट में 21-11, 21-12 से हराने के बाद दूसरे दौर में हमवतन अनंत शिवम जिंदल को 29 मिनट में 21-14, 21-15 से हराया। मुख्य ड्रॉ में उनके सामने डेनमार्क के यान ओ योगेर्नसन की चुनौती होगी।

तीसरे मैच में चौथी सीड सिद्धार्थ ठाकुर को इंग्लैंड के मैथ्यू फोगाटीर् के खिलाफ पहले दौर में वाकओवर मिला जबकि दूसरे दौर में उन्होंने हमवतन गुरप्रीत सिंह धालीवाल को बेहद आसान मुकाबले में 23 मिनट में 21-6, 21-13 से मात दी। मुख्य ड्रॉ में उनका सामना थाईलैंड के एस. अविहिंगसेनोन से होगा।

चौथे मैच में कार्तिकेय गुलशन कुमार ने पहले दौर में सतिंदर मलिक को मात्र 18 मिनट में 21-7, 21-5 से हराया और फिर इसके बाद उन्होंने हमवतन सिद्धार्थ को 34 मिनट में 21-16 21-13 से पराजित किया। मुख्य ड्रॉ में कार्तिकेय का सामना हमवतन बी. साई प्रणीत से होगा।

महिला एकल में रितिका ने मिस्र की डोहा हेनी को 21-6, 21-6 से हराया। मुख्य ड्रॉ में रितिका का सामना डेनमार्क की आठवीं वरीय मिया ब्लिंकफेल्ट से होगा। वैदेही को अमेरिका की लारेन लैम ने वाकओवर दिया।



Kartik Jindal, @pranaav6 and Rahul Yadav Chittaboina lead 8⃣ Singles and 🔟 Indian🇮🇳doubles pair have qualified for the main draw of the #YonexSunriseIndiaOpen2019. Way to go, guys, keep rising!💪

#IndiaOntheRise #badminton pic.twitter.com/cORXzRgcfs