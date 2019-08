BWF WC 2019: सेमीफाइनल में हारकर भी इतिहास रच गए बी साई प्रणीत

बी साई प्रणीत का बीडब्ल्यूएफ विश्व चैम्पियनशिप में शानदार सफर सेमीफाइनल में समाप्त हो गया। उन्हें शनिवार को एक तरफा मुकाबले में गत चैम्पियन केंटो मोमोटा से हारकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। प्रणीत का आक्रामक खेल भी फॉर्म में चल रहे मोमोटा के डिफेंस के सामने नहीं टिक सका और 41 मिनट तक चले मुकाबले में वह जापान के नंबर एक खिलाड़ी से 13-21 8-21 से हार गए। इस हार के बावजूद प्रणीत ने शानदार उपलब्धि अपने नाम की। वह 36 साल में इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरूष खिलाड़ी बन गए। प्रकाश पादुकोण ने 1983 चरण में विश्व चैम्पियनशिप के पुरूष एकल में कांस्य पदक हासिल किया था।

Tough luck!



After a couple of top-10 wins, a brilliant @saiprneeth92's dream run at the #BWFWorldChampionships2019 ends with a 13-21, 8-21 SF loss to #1 seed #KentoMomota. Sai's bronze thus brings India's first MS medal in 36 years.



Keep it up! 👏 #IndiaontheRise #badminton pic.twitter.com/0OSumIaz78