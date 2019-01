ऑस्ट्रेलिया ओपन: प्रजनेश सीधे सेटों में अमेरिका के टियाफो से हारे

प्रजनेश गुणेश्वरन का ग्रैंडस्लैम में पदार्पण निराशाजनक रहा। वह ऑस्ट्रेलियाई ओपन के पहले ही दौर में वह सीधे सेटों में अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो से हार गए।

टियाफो ने गुणेश्वरन को 7.6, 6.3, 6.3 से हराया। अब वह दूसरे दौर में दक्षिण अफ्रीका के केविन एंडरसन से खेलेंगे। दुनिया के 39वें नंबर के अमेरिकी खिलाड़ी ने 106वीं रैंकिंग वाले भारतीय क्वालीफायर को एक घंटा 52 मिनट तक चले मैच में मात दी।

प्रजनेश गुणेश्वरन ने पहले सेट में काफी कोशिश की और उसे टाइब्रेकर तक भी खिंचा। दोनों खिलाड़ियों ने 12वें गेम तक अपनी सर्विस कायम रखी । टाइब्रेकर में टियाफो ने 9.7 से जीत दर्ज की।

इसके बाद दोनों सेटों में गुणेश्वरन वापसी नहीं कर सके। महिला वर्ग में अंकिता रैना और करमन कौर थांडी क्वालीफायर में क्रमश: दूसरे और पहले दौर में ही हार गई।



🇺🇸 @FTiafoe gets the win over Gunneswaran 7-6(7), 6-3, 6-3 #AusOpen #gamesetmatch pic.twitter.com/TomlCR6UXU