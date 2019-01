AUSTRALIAN OPEN 2019: मेंस सिंगल्स का सेमीफाइनल लाइन अप तय, जानिए कौन किससे भिड़ेगा?

विश्व नंबर वन सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर अपने 7वें ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। उन्हें क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अपने जापानी प्रतिद्वंदी केई निशिकोरी के चोटिल होने के बाद आधे मैच से हटने के बाद सेमीफाइनल मे प्रवेश मिला। निशिकोरी जब रिटायर्ड हर्ट हुए तब वह 1-6, 1-4 से पीछे थे। जोकोविक जिस अंदाज में खेल रहे थे उससे उनका सेमीफाइनल में जाना तय लग रहा था। निशिकोरी के जांघ में चोट लगी थी और इसी कारण वह ज्यादा देर कोर्ट पर टिक नहीं सके और मैच को बीच में ही छोड़ गए।

