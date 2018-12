Men's HWC 2018: आॅस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8-1 से हराकर जीता कांस्य पदक

आॅस्ट्रेलिया ने रविवार को ओडिशा हॉकी विश्व कप टूनार्मेंट में तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड को 8-1 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इस हार के कारण इंग्लैंड की टीम लगातार तीसरी बार कांस्य पदक हासिल करने से चूक गई। ब्लेक गोवर्स ने आठवें मिनट में पहला गोल कर आॅस्ट्रेलिया का खाता खोेला। इस टूनार्मेंट में आॅस्ट्रेलिया के लिए गोवर्स का यह 7वां गोल था। इसके अगले ही मिनट में टॉम क्रेग ने फील्ड गोल करते हुए आॅस्ट्रेलिया को 2-0 की बढ़त दिला दी। दूसरे क्वार्टर में भी क्रेग ने अच्छा प्रदर्शन किया और 19वें मिनट में गोल करते हुए टीम को 3-0 से आगे किया।

🏑 | LIVE | @Kookaburras are the Bronze Medallists at the Odisha Hockey Men’s World Cup Bhubaneswar 2018! Congrats, Team! #HWC2018 #Odisha2018 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #ENGvAUS 🇦🇺 pic.twitter.com/mx65N9rkjU

कांस्य पदक के लिए पहले हाफ के समापन तक मौजूदा विजेता आॅस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 की बढ़त बना ली। दूसरे हाफ में भी आॅस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना आक्रामक खेल बरकरार रखा था। ऐसे में 33वें मिनट में ट्रैंट मिटन ने आॅस्ट्रेलिया के लिए चौथा गोल किया। यह इस टूनार्मेंट में टीम के लिए किया गया उनका पहला गोल था। इसके अगले ही मिनट में आॅस्ट्रेलिया ने दो और गोल कर अपनी बढ़त 6-0 कर दी। टीम के लिए ये दो गोल मिटन और क्रेग ने किए। क्रेग ने इसके साथ ही इस मैच में अपनी हैट्रिक भी पूरी की।

🏑 | LIVE | Here’s the final scorecard for the game, where @Kookaburras saw off the @EnglandHockey challenge with comfort.



SCORE: 1-8#HWC2018 #Odisha2018

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #ENGvAUS 🇦🇺 pic.twitter.com/sjGNxbrhCc