Men's HWC 2018: टूर्नामेंट में सबका दिल जीतने वाले फ्रांस को 3-0 से हराकर आॅस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में

अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीतने वाली फ्रांस की टीम का हॉकी विश्व कप में अभियान बुधवार को क्वार्टर फाइनल में पिछली दो बार की चैम्पियन आॅस्ट्रेलिया के हाथों 3-0 से मिली हार के साथ ही समाप्त हो गया। इस जीत के साथ ही आॅस्ट्रेलिया रिकार्ड 11वीं बार विश्व कप सेमीफाइनल में पहुंच गया है और उसके पास खिताब की हैट्रिक लगाने का सुनहरा मौका है। दुनिया की नंबर एक और 20वीं रैंकिंग वाली टीम के बीच यह मुकाबला वैसे ही बेमेल था। लेकिन फ्रांस ने आॅस्ट्रेलिया को विशाल अंतर से जीतने का मौका नहीं दिया। वहीं फ्रांस की टीम पहले ही मिनट में गोल कर देती लेकिन उसकी फॉरवर्ड पंक्ति ने मौका गंवा दिया।

