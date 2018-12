Men's HWC 2018: इंग्लैंड को 3-0 से हराकर आॅस्ट्रेलिया ने क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश

आॅस्ट्रेलिया ने ओडिशा हॉकी विश्व कप टूनार्मेंट में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए इंग्लैंड को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ आॅस्ट्रेलिया ने पूल-बी में 6 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर कब्जा बरकरार रखते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के अवसर मजबूत कर लिए हैं। इंग्लैंड का पहला ग्रुप मैच ड्रॉ हुआ था और ऐसे में दो मैचों में उसके पास एक ही अंक है। खेल के पहले हाफ में आॅस्ट्रेलिया को एक के बाद एक दो पेनल्टी कॉर्नर मिले थे लेकिन इंग्लैंड के गोलकीपर जॉर्ज पिनर ने दोनों को असफल करते हुए अपनी टीम को राहत दिलाई। इसके बाद, 29वें मिनट में इंग्लैंड को भी पेनल्टी कॉर्नर मिला और आॅस्ट्रेलिया के गोलकीपर लोवेल ने इस कोेशिश को नाकाम किया। इस कारण पहले हाफ में दोनों टीमों का स्कोर 0-0 रहा।

