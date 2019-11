एशियन शूटिंग चैंपियनशिपः चिंकी यादव ने सिल्वर मेडल के साथ हासिल किया ओलंपिक कोटा

चिंकी यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शुक्रवार को यहां जारी 14वें एशियन चैम्पियनशिप में भारत का दूसरा ओलम्पिक कोटा हासिल किया। 21 वर्षीय चिंकी ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में सिल्वर मेडल जीता और अगले साल टोक्यो में होने वाले ओलम्पिक का टिकट कटाया।

चिंकी ओलम्पिक के लिए कोटा हासिल करने वाली 11वीं भारतीय निशानेबाज बन गई है। उन्होंने फाइनल में 296 अंक हासिल करते हुए कुल 588 अंक हासिल किए और दूसरे पायदान पर रही। इवेंट का गोल्ड मेडल थाईलैंड की नापहास्वान यांगपेनबून ने जीता। उन्होंने कुल 590 अंक अर्जित किए। राही सरनोबत इस इवेंट में भारत के लिए पहले ही एक कोटा हासिल कर चुकी हैं।

