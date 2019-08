भारत को एशियाई अंडर-23 वॉलीबाल में मिला सिल्वर मेडल

भारतीय युवा वॉलीबाल टीम को म्यांमार में एशियाई अंडर-23 वॉलीबाल चैंपियनशिप में रविवार को सिल्वर से संतोष करना पड़ा। भारतीय टीम ने पहली बार फाइनल में जगह बनाकर इतिहास बनाया था। फाइनल में पहुंचने के साथ अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वॉलिफाई किया था, लेकिन फाइनल में उसे चीनी ताइपे ने 25-21, 25-20, 19-25, 25-23 से हराकर खिताब जीत लिया।

भारतीय कोच प्रीतम सिंह चौहान ने कहा, “आज हमारा दिन नहीं था लेकिन मुझे अपने खिलाड़ियों पर गर्व है जिन्होंने वाकई शानदार प्रदर्शन किया। हम स्वर्ण नहीं जीत सके लेकिन हमारे लिए यह रजत भी खास है।” भारतीय टीम 13 अगस्त को स्वदेश लौटेगी।

बता दें कि इस टूर्नामेंट में पहली बार फाइनल में पहुंची भारतीय टीम ने चीनी ताइपै को कड़ी टक्कर दी और दो सेट गवांने के बाद तीसरे सेट में वापसी की। टीम हालांकि बेहद ही कम अंतर से चौथा सेट हार गई।

India return home with the SILVER Medal!

The U23 boys made the country proud in the Asian Championships, putting up an incredible effort. This surely marks the beginning of a new, bright era for Volleyball in India! #TheFutureIsHere #ThrillKaCall pic.twitter.com/dmpqOtmQ8a