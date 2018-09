Asian Games Closing Ceremony: खिलाड़ियों ने जकार्ता को कहा अलविदा, अब चीन में होगी अगली मुलाकात

रविवार को 18वें एशियाई खेलों की क्लोजिंग सेरेमनी यानि समापन समारोह जकार्ता में संपन्न हुआ। इस भव्य समारोह में पारंपरिक संगीत और रंगारंग कार्यक्रमों के बीच विभिन्न खेलों में हिस्सा लेने वाले हजारों खिलाड़ी अपना आखिरी अलविदा कहने के लिए एकत्रित हुए। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने तिरंगे झंडे के साथ भारतीय दल का नेतृत्व किया। हमेशा की तरह इन एशियाई खेलों में भी चीन का वर्चस्व कायम है। यह अलग बात है कि 2010 और 2014 की तुलना में चीन ने कम पदक जीते हैं। लेकिन इसके बावजूद वह अपनी बादशाहत कायम रखने में सफल रहा।

It’s a matter of great pride for me to be the flag bearer of our contingent during the closing ceremony of Asian Games today. I would like to thank IOA @ioaindia @TheHockeyIndia for giving me this opportunity. pic.twitter.com/0NphaDCGd7