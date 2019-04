ASIAN ATHLETICS: अनु-पारूल ने जीते पदक, दुती का रिकॉर्ड, हिमा दास चोटिल

भाला फेंक की एथलीट अनुरानी और 5000 मीटर की धाविका पारूल चौधरी ने दोहा में चल रहे एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन रविवार को भारत को क्रमश: रजत और कांस्य पदक दिलाए। दुती चंद ने 100 मीटर में खुद का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर सेमीफाइनल में जगह बनाई लेकिन भारत को महिलाओं की 400 मीटर में निराशा हाथ लगी क्योंकि पदक की दावेदार हिमा दास पीठ दर्द के कारण दौड़ पूरी नहीं करपाई। छब्बीस वर्षीय अनु ने 60.22 मीटर भाला फेंककर रजत पदक जीता। चीन के लियु हुइहुइ ने 65.83 मीटर भाला फेंका और उन्हें स्वर्ण पदक मिला। इस स्पर्धा में भाग लेने वाली अन्य भारतीय शर्मिला कुमारी 54.48 मीटर भाला फेंककर सातवें स्थान पर रही। चौबीस वर्षीय पारूल ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में 15 मिनट 36.03 सेकेंड का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। यह उनका सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन है।

भारत की दुती चंद ने तोड़ा अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड

इस दौड़ में भाग ले रही अन्य भारतीय संजीवनी जाधव (15:41.12) चौथे स्थान पर रही। बहरीन की मुतिली विनफ्रेड यावी (15:28.87) को स्वर्ण और उनकी हमवतन बोंतु रेबितु (15:29.60) को रजत पदक मिला। सरिताबेन गायकवाड़ (58.17 सेकेंड) और एम अर्पिता (58.20 सेकेंड) ने महिलाओं के 400 मीटर तथ एम पी जाबिर ने पुरूषों के 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल्स के लिए क्वालीफाई किया। इससे पहले तेईस बरस की दुती ने 11.28 सेकंड का समय निकालकर महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में चौथी हीट जीती।

उन्होंने इसके साथ ही 11.29 सेकंड का अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया जो उसने पिछले साल गुवाहाटी में बनाया था। वह हालांकि विश्व चैम्पियनशिप के क्वालीफिकेशन मार्क 11.24 सेकंड को नहीं छू सकी। अन्य भारतीयों में जिंसन जानसन (पुरूषों की 800 मीटर), मोहम्मद अनस और राजीव अरोकिया (400 मीटर), प्रवीण चित्रवेल (पुरूषों की त्रिकूद), गोमती एम (महिलाओं की 1500 मीटर) अगले दौर में पहुंच गए। राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी जिंसन जॉनसन ने पुरूषों की 800 मीटर दौड़ में 1.53.43 का समय निकाला। वह कतर के जमाल हेयरेन से पीछे रहे। मनजीत सिंह की जगह टीम में शामिल किए गए मोहम्मद अफजल भी सेमीफाइनल में पहुंच गए।

Breaking News: Dutee Chand sets new National record in Women's 100m clocking 11.28s (eclipsing her earlier NR 11.29s) on her way to qualifying for Semis in Asian Athletics Championships.

