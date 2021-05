अर्जन सिंह भुल्लर ने रचा इतिहास, MMA में वर्ल्ड खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर बने

भारतीय मूल के कनाडाई फाइटर अर्जन सिंह भुल्लर ने लंबे समय से हैवीवेट चैंपियन चले आ रहे ब्रैंडन वेरा को दूसरे राउंड में तकनीकी तौर पर नॉक आउट में हराकर इतिहास रच दिया। उन्होंने तकनीकी तौर पर वेरा को नॉक आउट कर शानदार जीत हासिल कर ली। भुल्लर ब्रैंडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियन बने।

अर्जन ने वेरा को मात देकर उनके पांच साल से जारी चैंपियनशिप में विजय रथ को भी रोक दिया। वेरा ने मैच के बाद कहा कि यह मेरे अब तक के करियर में पहली बार है कि मुझे पहले दौर में पिछड़ने का अहसास हुआ। मैं फिट हूं और लगातार ट्रेनिंग ले रहा हूं। हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ काम कर रहे हैं, यह मेरे लिए नया है। अर्जन भुल्लर ने साल 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद साल 2012 में वो लंदन मे ओलंपिक में कनाडा का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय मूल के फ्रीस्टाइल पहलवान बने।

