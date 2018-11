VIDEO: एआर रहमान ने लॉन्च किया मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के ऐंथम का टीजर

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 28 नवंबर से शुरू हो रहे पुरुष हॉकी विश्व कप के आधिकारिक ऐंथम का टीजर रिलीज हो गया है। इस ऐंथम को ए.आर. रहमान ने तैयार किया है, जिसमें बॉलिवुड के 'किंग खान' यानी शाहरुख खान नजर आ रहे हैं। 46 सेंकंड के इस वीडियो टीजर में ओडिशा की सांस्कृतिक झलक और भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी भी नजर आ रहे हैं। आॅस्कर विनिंग कंपोजर एआर रहमान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है, 'हॉकी वर्ल्ड कप 2018 के ऐंथम 'जय हिंद इंडिया' का प्रोमो जिसमें शाहरुख खान और दूसरे संगीतकार भी हैं, जिन्होंने इसे बनाने में योगदान दिया।'

गौरतलब है कि शाहरुख खान मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2018 के लिए प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने हॉकी पर आधारित फिल्म 'चक दे इंडिया' में भारत की महिला हॉकी टीम के कोच की भूमिका भी निभाई की है। इस ऐंथम के बोल हैं, 'जय हिंद हिंद.. जय इंडिया..।' इस वीडियो में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह के साथ अन्य हॉकी खिलाड़ी भी दिख रहे हैं। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 28 नवंबर से 16 दिसंबर तक होगा। एआर रहमान ओपनिंग सेरेमनी में भी शिरकत करेंगे। वह कटक में वर्ल्ड कप सेलिब्रेशन इवेंट में भी परफॉर्म करेंगे। भारत को पूल-सी में बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के साथ है।

Presenting the promo for 'Jai Hind India' the song for Hockey World Cup 2018 with @iamsrk and wonderful musicians who have collaborated for this track. https://t.co/MqzMPZGUXG@nupur_mahajan @Naveen_Odisha #HeartBeatsForHockey #AbBasHockey #HWC2018 #BToSProductions #Nayanthara