SHOOTING WC: अपूर्वी चंदेला का 10 मी. एयर राइफल स्पर्धा स्वर्णिम निशाना

भारत की अग्रणी महिला निशानेबाज अपूर्वी चंदेला ने आईएसएसएफ विश्व कप में रविवार को स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड नंबर-1 अपूर्वी ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अपूर्वी का इस साल यह दूसरा स्वर्ण पदक है। पिछले साल राष्ट्रमंडल खेलों में 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीतने वाली अपूर्वी ने फाइनल में 251.0 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। अपूर्वी का इस साल यह दूसरा स्वर्ण पदक है। उन्होंने इससे पहले इस साल फरवरी में नई दिल्ली में आयोजित आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में भी महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता था। 26 साल की अपूर्वी क्वालीफाइंग में 633 के स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर थी।

