विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीत अमित पंघल ने रचा इतिहास

एशियन चैंपियन अमित पंघाल ने शनिवार को रूस के एकातेरिनबर्ग में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 के 52 किग्रा भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। भारत के स्टार मुक्केबाज अमित पंघल वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज बन गए हैं। टूर्नामेंट में दूसरी वरीयता प्राप्त पंघाल को फाइनल मुकाबले में रियो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता उज्बेकिस्तानी मुक्केबाज शाखोबिदिन जोइरोव ने 5-0 से हराया। सभी पांच जजों ने एकमत से शाखोबिदिन जोइरोव के पक्ष में अपना फैसला सुनाया और पंघल को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अमित पंघल सेमीफाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान के साकेन बिबोसिनोव को हराकर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बॉक्सर बने थे।

